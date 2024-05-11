NBA約基奇準大三元 金塊擊敗灰狼扳回一城

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（中央社記者陳容琛台北11日電）靠著約基奇繳出24分、14籃板、9助攻的「準大三元」成績單，美國職籃NBA衛冕軍丹佛金塊今天以117比90痛宰明尼蘇達灰狼，將系列戰扳成1比2落後。

本季尋求衛冕的金塊在西區季後賽次輪陷入苦戰，尤其前2戰皆在主場落敗，今天只能帶著0勝2負劣勢作客灰狼，不過開賽金塊就找回進攻節奏，加上第3節又灌進37分成功擴大比分，提前奠定勝基，在7戰4勝制系列戰扳回一城。

甫得到年度最有價值球員（MVP）殊榮的金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic），此役上場38分鐘，繳出「準大三元」24分、14籃板、9助攻，還外帶3抄截、3阻攻，與同樣攻下24分的後衛莫瑞（Jamal Murray）聯手，避免讓灰狼率先取得聽牌優勢。

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前一役莫瑞因朝場內丟東西，讓他飽受外界批評，因此今天只要他一拿到球，立刻遭灰狼球迷噓聲伺候，對此他說：「老實說，這會讓我變得更好，因為我必須有所回應。」

在自家主場吞下難堪敗仗，今天挹注19分的灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）提醒隊友，系列賽尚未結束，比的是誰先拿到4勝，並主動扛下輸球責任，「我沒有展現出能量，讓隊友、教練還有球迷都失望了，但我將調整心態，在下一戰準備好。」（編輯：龍柏安）1130511