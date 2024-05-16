唐西奇再飆大三元 獨行俠擊敗雷霆系列賽先聽牌

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）美國職籃NBA達拉斯獨行俠當家球星唐西奇今天繳出31分、10籃板、11助攻「大三元」成績，率隊客場以104比92擊敗奧克拉荷馬雷霆，在季後賽次輪系列賽以3比2搶先聽牌。

獨行俠原有機會在前一戰就取得聽牌優勢，但全場繳出18分、12籃板與10助攻的唐西奇（Luka Doncic）最後讀秒階段關鍵罰球失手，遭雷霆以2比2扳平戰局。

今天開局戰況呈現拉鋸，獨行俠首節僅以24比22小幅領先，次節靠著里夫利（Dereck Lively II）、哈達威（Tim Hardaway Jr.）連續命中三分球，開啟一波12比0攻勢，半場打完將分數拉開至54比44。

找回手感的唐西奇上半場就攻下17分，瓊斯（Derrick Jones Jr.）6投全中，包括3顆三分球，都是獨行俠能帶著雙位數領先進入下半場的關鍵。

獨行俠第3節外線多點開花，里夫利還與哈迪（Jaden Hardy）完成空中接力灌籃，碾壓對手禁區，反觀雷霆攻勢集中亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）身上，單節獨攬14分，雷霆在欠缺更多得分點情況下，3節打完仍落後12分。

雷霆決勝節攻勢有了起色，由亞歷山大、霍姆葛倫（Chet Holmgren）聯手拉出10比0攻勢、一度追到只差7分，卻未能一鼓作氣扭轉戰局，最終仍讓獨行俠搶下關鍵勝利。

獨行俠在7戰4勝制系列賽以3比2搶先聽牌，第6戰將於19日登場，將力拚主場「關門」、搶下西區冠軍戰門票。

獨行俠的唐西奇此役拿下31分、10籃板、11助攻，連兩場繳出「大三元」成績單，瓊斯拿下季後賽生涯新高的19分；雷霆的亞歷山大攻下30分，外加6籃板、8助攻，全能長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）則拿下全隊次高的13分。（編輯：龍柏安）1130516