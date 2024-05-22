NBA公布年度防守第1隊 溫班亞馬成史上首位入選新秀

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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國職籃NBA今天公布年度最佳防守陣容，本季新人王、聖安東尼奧馬刺中鋒溫班亞馬入選年度最佳防守第1隊，他也成為NBA史上首位在菜鳥年就獲選進入最佳防守第1隊的球員。

NBA今天公布2023-24年度最佳防守第1隊的票選結果，溫班亞馬（Victor Wembanyama）獲得98張選票，總分184分排名第2。

溫班亞馬目前是NBA史上第6位入選最佳防守陣容的新秀球員，但其他5人於菜鳥年時只獲選進入年度最佳防守第2隊。

本月初剛獲選為NBA年度最佳防守球員的明尼蘇達灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），以總分198分高居最佳防守第1隊之首。

這是戈貝爾生涯第7度入選最佳防守陣容，而且7次都是最佳防守第1隊的成員。

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除了戈貝爾和溫班亞馬，最佳防守第1隊其他3位球員分別是邁阿密熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）、紐奧良鵜鶘的瓊斯（Herb Jones）、洛杉磯湖人的戴維斯（Anthony Davis）。

最佳防守第2隊成員有芝加哥公牛的卡魯索（Alex Caruso）、奧蘭多魔術的薩格斯（Jalen Suggs）、灰狼的麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、波士頓塞爾蒂克的懷特（Derrick White）及哈勒戴（Jrue Holiday）。（譯者：陳彥鈞）1130522