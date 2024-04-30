NBA將移師巴黎開打 溫班亞馬率馬刺返鄉抗溜馬

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（中央社紐約29日綜合外電報導）美國職籃NBA今天表示，下個球季將安排在法國巴黎比賽，聖安東尼奧馬刺法籍新星溫班亞馬（Victor Wembanyama）將於2025年1月23日和25日率隊於家鄉迎戰印第安納溜馬。

法新社報導，溫班亞馬身高224公分，這個球季平均每場比賽可為馬刺貢獻21.4分、10.6個籃板、3.9次助攻、3.6次阻攻、1.2次抄截。但馬刺最終取得22勝60敗的成績，在西區排名倒數第2。

馬刺自2019年以來都未打進季後賽。

20歲的溫班亞馬曾是法國聯賽的明星球員，去年在NBA選秀會上被馬刺以狀元籤選中，這次NBA到巴黎比賽，代表他將再度踏上法國球場獻技。

這次在法國舉辦的例行賽將是第4次NBA巴黎賽（NBA Paris Games）；克里夫蘭騎士上個球季曾在巴黎以111比102擊敗布魯克林籃網。

馬刺過去曾在法國打過表演賽，2003年、2006年在巴黎，2006年也在里昂（Lyon）。

馬刺總經理布費德（R.C. Buford）說：「過去在巴黎比賽，對球隊來說是一次絕佳經驗，我們很高興有機會參加2025年NBA巴黎賽。」

自馬刺1976年首次在NBA亮相後，至今已有超過50名國際球員為這支球隊效力，其中有7人來自法國，包括力助馬刺4度奪下總冠軍的功臣，目前已退休的「法國小跑車」帕克（Tony Parker）。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130430