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塞爾蒂克澆熄熱火老8夢 輕鬆挺進季後賽第2輪

2024/5/2 10:12（5/2 10:37 更新）
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塞爾蒂克1日在主場輕鬆以118比84送熱火回家，晉級NBA東區季後賽第2輪。（圖取自twitter.com/celtics）
塞爾蒂克1日在主場輕鬆以118比84送熱火回家，晉級NBA東區季後賽第2輪。（圖取自twitter.com/celtics）
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（中央社波士頓1日綜合外電報導）NBA本季戰績最佳的塞爾蒂克今天在主場輕鬆以118比84送熱火回家。塞爾蒂克整場狂轟，加上熱火大將巴特勒因傷缺陣，塞爾蒂克取勝後，季後賽次輪將面對騎士與魔術之間的贏家。

美國職籃NBA東區季後賽首輪，今天由實力強大的波士頓塞爾蒂克出戰傷兵纍纍的邁阿密熱火。已經3敗的熱火雖然想重演去年的老8傳奇，無奈精神領袖巴特勒（Jimmy Butler）無法上陣，連控衛羅齊爾（Terry Rozier）也成傷兵。至於塞爾蒂克則是中鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）缺席，但陣容相對比熱火整齊許多。

這場比賽塞爾蒂克在第1節就毫不客氣，懷特（Derrick White）三分球投4中3整節砍了15分，同時布朗（Jaylen Brown）與塔特姆（Jayson Tatum）也都有火力支援；熱火雖然有阿德巴約（Bam Adebayo）苦撐，但第1節終了比數已經來到41比23，相差多達18分。

比賽進入第2節，雙方差距未見縮短，塞爾蒂克仍是懷特、布朗、塔特姆3點齊放；熱火則是阿德巴約單人力戰，他雖然上半場貢獻21分居兩隊之冠，可是熱火仍以46比68落後多達22分。

下半場開始熱火潰不成軍，比賽才進行3分鐘，雙方就已有30分差距。塞爾蒂克光是懷特、布朗、塔特姆，第3節為止就已合拿66分，同時熱火也沒有能力縮短差距，兩隊主將紛紛下場休息，比賽提前進入垃圾時間；

第4節才剛開始，塞爾蒂克得分就已破百，雙方在沒有太多戰意的情況下，塞爾蒂克以118比84獲勝，系列賽4勝1負晉級東區季後賽第2輪。

塞爾蒂克的懷特與布朗今天各拿25分，全隊5人得分達兩位數；熱火則以阿德巴約的23分最多。塞爾蒂克今年季後賽享有全主場優勢，拿下這個系列賽後，下一輪對手將是克里夫蘭騎士與奧蘭多魔術之間的勝方。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130502

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