騎士主場3擒魔術 季後賽首輪聽牌

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（中央社克里夫蘭30日綜合外電報導）NBA東區季後賽騎士與魔術第5戰，雙方拚到最後30秒仍只有1球之差，最後騎士的莫布里賞給對手一個大火鍋，全隊以104比103力克魔術，在季後賽以3比2的優勢率先聽牌。

美國職籃NBA東區系列賽首輪，克里夫蘭騎士隊今天在主場迎戰奧蘭多魔術隊，雙方在這場比賽之前2比2平手，所有勝利都是來自主場。不過騎士的中鋒艾倫（Jarrett Allen）今天因傷無法上陣，對整體戰力有不小影響。

第1節騎士在賈蘭德（Darius Garland）單節17分包括3個3分球的超級表現下，以33比23取得10分領先；比賽進入第2節，魔術雖一度把比數追近，但騎士主將密契爾（Donovan Mitchell）開始拿分，單節就拿了10分，全場更是吃下28分與6籃板。

另一方面，魔術隊2022年選秀狀元班凱羅（Paolo Banchero）也有發揮，上半場得12分為全隊之冠，同時整場更有39分的好表現，3分球7投4中，騎士以48比47將比賽帶入下半場。

第3節開戰，班凱羅單節11分進帳維持魔術火力，另一方面騎士則是由斯特魯斯（Max Strus）擔任進攻要角，雙方分差極小，騎士是以4分優勢進入第4節，但隨即在魔術副將圍攻下被追回。

騎士在第4節以密契爾與斯特魯斯維持極小的領先優勢，斯特魯斯全場拿了16分；魔術則是靠班凱羅與華格納（Franz Wagner）連投帶罰緊咬比數。最後33秒魔術追成只有2分差，但華格納進攻時被莫布里（Evan Mobley）搧了一個關鍵大火鍋，魔術反攻無望只好讓出這場比賽。

莫布里本場有14分、13籃板，賈蘭德則進帳23分、5助攻。騎士與魔術第6戰將回到魔術的主場。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130501