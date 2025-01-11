NBA班凱羅復出飆34分白忙 魔術不敵公鹿

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）美國職籃NBA奧蘭多魔術前鋒班凱羅今天傷癒復出，出戰密爾瓦基公鹿單場攻下全隊最高的34分，但決勝關鍵期罰球失手也錯失扳平機會，魔術最終以106比109落敗。

2022年選秀狀元班凱羅（Paolo Banchero）本季曾單場轟下50分，成為自2006年詹姆斯（LeBron James）後，最年輕砍下50分的前鋒，但他開季僅打了5場，在美國時間10月31日對戰芝加哥公牛一役後，就因右側斜腹肌撕裂休兵，直到今天主場對戰公鹿才歸隊。

談到受傷這段期間，班凱羅坦言，這令他感到沮喪，自打球以來，從來沒缺席過這麼長的時間，「我的意思是，我已經為這個賽季做了充分準備，然後卻受傷。」

不過，班凱羅在養傷期間，仍會參加球隊會議，並在板凳席幫隊友加油，他表示，「現在我回來了，將盡力彌補錯過的這段時間。」

魔術的班凱羅睽違2個多月重回賽場，開賽不僅連續送出助攻，還命中三分，率隊以13比6領先，公鹿則靠著「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）單節獨攬10分，首節以29比31緊咬比分。

兩隊次節持續纏鬥，魔術半場打完以51比50領先，第3節再將分數拉開至81比78。

公鹿決勝節開始不到1分鐘，就靠著波蒂斯（Bobby Portis）連得4分超前，而里拉德（Damian Lillard）、安特托昆博也在進攻端持續挹注火力。

班凱羅在倒數23.1秒飆進三分球咬住比分，而魔術在最後10秒落後2分時，班凱羅關鍵2罰僅1中，錯失扳平機會，隨後公鹿里拉德把握2罰機會、添加保險分，最終以3分之差贏得勝利。

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公鹿的安特托昆博手感火燙，全場29投19中轟下41分，另有14籃板、4助攻，里拉德貢獻29分、7助攻。

魔術的班凱羅復出首戰出賽27分鐘，21投11中、獲得全隊最高34分，包括5顆三分球，外加7籃板、3助攻，狀態並不算差，這對近期飽受傷兵所擾的魔術無疑是項好消息。（編輯：龍柏安）1140111