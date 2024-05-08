布朗32分轟垮騎士 塞爾蒂克奪季後賽次輪開門紅

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（中央社波士頓7日綜合外電報導）塞爾蒂克今天在布朗轟下32分、懷特飄進7記三分彈獲25分的聯手帶領下，以120比95大勝騎士，在NBA東區季後賽次輪奪下開門紅，目前以1比0領先。

美國職籃NBA季後賽次輪，東區龍頭波士頓塞爾蒂克今天在主場首戰克里夫蘭騎士，塞爾蒂克波辛吉斯（Kristaps Porzingis）因右小腿拉傷連兩戰缺陣，騎士的艾倫（Jarrett Allen）則因肋骨傷勢，連續4場比賽缺席。

這場比賽首節，雙分相互飆分，投籃命中率都達5成，塞爾蒂克在布朗（Jaylen Brown）6投5中，個人獨得15分的帶領下，以40比34領先。次節兩隊得分同時下滑，塞爾蒂克單節只拿19分，騎士更僅獲15分，上半場打完，塞爾蒂克59比49領先騎士達兩位數。

下半場開打後，塞爾蒂克靠懷特（Derrick White）三分球6投4中砍進14分，在第3節打完後，以92比77將領先拉開。塞爾蒂克末節，靠布朗和霍福德（Al Horford）聯手，打出10比2的開局，以102比79領先超過20分，最後輕鬆獲勝。

塞爾蒂克今天大勝騎士，目前在系列賽1比0領先，接下來將於美國當地時間9日（台灣時間10日）繼續在塞爾蒂克主場打系列賽第2戰。

騎士今天三分球42投11中，命中率僅2成62，搶下38個籃板，比塞爾蒂克少了17個，都是此役輸球的關鍵。

布朗今天攻下塞爾蒂克最高的32分，懷特砍進7記三分球拿下25分，塔特姆（Jayson Tatum）有18分、11籃板的雙十成績，板凳出發的普瑞查德（Payton Pritchard）貢獻了16分，哈勒戴（Jrue Holiday）則有14分進帳。

騎士的密契爾（Donovan Mitchell）奪下全場最高33分，莫布里（Evan Mobley）有17分、13籃板的雙十演出，賈蘭德（Darius Garland）、奧科羅（Isaac Okoro）分獲14分、11分。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130508