塔特姆與布朗聯手搶60分 塞爾蒂克擊退騎士聽牌

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（中央社克里夫蘭13日綜合外電報導）美國職籃NBA東區季後賽第2輪，頭號種子塞爾蒂克今天在第4戰以109比102擊敗克里夫蘭騎士，系列賽取得3勝1敗「聽牌」優勢。

塞爾蒂克球星塔特姆（Jayson Tatum）繳出33分11籃板，隊友布朗（Jaylen Brown）也貢獻了27分8籃板。

騎士大將密契爾（Donovan Mitchell）因傷缺陣，全隊火力大減，塞爾蒂克自比賽約3分多鐘後就一路領先，收下這場關鍵勝利。

塔特姆第1節拿下16分，首節結束塞爾蒂克以37比30領先騎士；不過自第2節開始，騎士的斯特魯斯（Max Strus）3分球連發，慢慢縮小兩隊分差，他上半場3分球6投5中拿下15分，堪稱是騎士攻擊主力。

上半場結束前，塔特姆也刷進3分，率隊以62比57領先，布朗也有11分入袋。

易籃再戰，塔特姆與布朗聯手取分，騎士則由賈蘭德（Darius Garland）力撐大局，第3節結束時，塞爾蒂克領先10分。到了第4節前段，塞爾蒂克進球效率不佳，騎士慢慢追分，最後1分39秒塞爾蒂克只領先5分。

此時，騎士挑戰成功取得球權，但斯特魯斯3分外線未進，布朗投進3分將比數拉開，塞爾蒂克終場以7分之差在客場獲勝，距東區冠軍賽只差最後一擊。

騎士今天在密契爾缺陣下，賈蘭德砍下30分，勒佛特（Caris LeVert）與莫布里（Evan Mobley）各進帳19分，兩隊第5戰將在美國時間15日晚上7時回到塞爾蒂克的波士頓主場進行。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130514