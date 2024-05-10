密契爾29分轟垮塞爾蒂克 NBA季後賽騎士扳平戰局[影]

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（中央社波士頓9日綜合外電報導）美國職籃NBA季後賽次輪今天在密契爾轟下全場最高29分，莫布里與替補的勒佛特皆攻下21分的情況下，克里夫蘭騎士118比94踢館成功，與波士頓塞爾蒂克戰成1比1平手。

這場比賽騎士19比21落後之際，先在勒佛特（Caris LeVert）一記爆扣後扳平，再靠他兩罰俱中超前，然後他又在籃下補進；莫布里（Evan Mobley）砍進三分球，加上勒佛特成功拿下兩分，塞爾蒂克直到塔特姆（Jayson Tatum）飆進三分彈，才終止騎士這波11比0攻勢，打完首節，騎士以30比24領先。

次節塞爾蒂克打出6比0開局扳平，雙方一陣來回後，塔特姆切入跳投、霍福德（Al Horford）砍進三分彈、哈勒戴（Jrue Holiday）灌籃得手，讓塞爾蒂克連下6分，以37比33超前。當騎士落後8分，密契爾（Donovan Mitchell）一次跳投得手、一次兩罰俱中獨得4分，莫布里一次兩罰俱中 、一次上籃得手拿下4分，接著奧科羅（Isaac Okoro）進球、一次兩罰中1進帳3分，聯手拉出一波11比3攻勢，在上半場兩隊54比54戰成平手。

下半場開打後，騎士發動一波23比12攻勢，以77比66領先達兩位數，騎士前3節打完以90比78領先塞爾蒂克12分。

第4節在斯特魯斯（Max Strus）攻下8分、密契爾、勒佛特皆獲7分帶領下，騎士靠著一波24比9的猛烈攻勢，以114比87將領先拉開到27分，最終以24分差距輕鬆贏球。

塞爾蒂克的波辛吉斯（Kristaps Porzingis）因右小腿拉傷連3戰缺陣，加上他們今天在三分線外出手35次僅投進8球，命中率只有2成29，是主場吞敗關鍵。

雙方目前在7戰4勝制的系列賽以1比1戰成平手，接下來將於台灣時間12日、14日兩天，在騎士主場進行系列賽第3戰、第4戰，佔主場優勢的騎士有機會在家聽牌。

騎士的密契爾此役包括三分球7投5中在內，19次出手命中10球，轟下全場最高29分，莫布里攻下生涯季後賽新高的21分，並抓下10個籃板，板凳出發的勒佛特貢獻21分，賈蘭德（Darius Garland）有14分、7籃板的表現，奧科羅、斯特魯斯皆獲12分。

塔特姆拿下塞爾蒂克最多的25分，布朗（Jaylen Brown）得到19分，替補的普瑞查德（Payton Pritchard）10投6中拿下13分，霍福德、懷特（Derrick White）分獲11分、10分。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130510