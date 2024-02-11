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NBA騎士119比95痛宰暴龍 輕鬆奪得9連勝

2024/2/11 17:37
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（中央社多倫多10日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天於客場迎戰多倫多暴龍，騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）拿下18分、15籃板，率領球隊以119比95擊倒暴龍，騎士也成功取得9連勝。

騎士打完第1節就以30比24領先暴龍，進入第2節更是火力全開，讓暴龍一度落後多達25分，騎士到了第4節領先幅度也都沒有小於17分，最終以24分差距輕鬆奪勝。

騎士後衛密契爾（Donovan Mitchell）整場貢獻15分，隊友莫布里（Evan Mobley）添得17分、11籃板，斯特魯斯（Max Strus）拿到14分，勒佛特（Caris LeVert）和尼恩（Georges Niang）則都砍下13分。

暴龍隊方面僅有前鋒巴恩斯（Scottie Barnes）有較出色表現，他繳出24分、10籃板、10助攻，是個人本季的第3次大三元成績。

騎士獲勝後，本季例行賽戰績來到35勝16敗，位居東區聯盟第2名；暴龍戰績則降至19勝34敗，暫居東區聯盟第12名。（譯者：陳彥鈞）1130211

#克里夫蘭騎士
#美國職籃NBA
#密契爾
#莫布里
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