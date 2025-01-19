NBA密契爾、賈蘭德聯手轟65分 騎士輕取灰狼

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（中央社記者黎建忠台北19日電）美國職籃NBA龍頭克里夫蘭騎士今天靠著雙後衛密契爾、賈蘭德攜手攻下65分，順利在下半場控制戰局，終場以124比117客場擊敗明尼蘇達灰狼，戰績35勝6敗。

根據美國媒體StatMuse統計，本季只要密契爾、賈蘭德單場聯手得分超過50分以上，騎士的戰績是10勝0敗，可見這對後場雙衛組合，成了聯盟最強的攻擊武器。

騎士今天作客灰狼，上半場雙方戰成60比60平手，不過第3節騎士靠著賈蘭德（Darius Garland）單節10分帶動下，在球隊73比74落後時，拉出一波16比5的攻勢，前3節結束以89比79取得領先。

第4節開賽後，騎士直接一波10比0的攻勢，將雙方差距擴大到20分的差距，提前替比賽劃下句點。

騎士先發主力莫布里（Evan Mobley）因右小腿酸痛缺席，重要替補奧科羅（Isaac Okoro）則是膝蓋扭傷同樣掛免戰牌，不過，在密契爾（Donovan Mitchell）36分、賈蘭德29分帶動下，還是順利帶走勝利。

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騎士本季戰績維持不墜，除了開賽就打出15連勝外，僅在去年11月28日、30日連續不敵亞特蘭大老鷹出現至今唯一的連敗。

灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）今天攻下28分，讓他成為NBA史上第3年輕生涯達到8000分的球員，僅次於2大傳奇球星詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）。（編輯：管中維）1140119