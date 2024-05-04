密契爾飆50分無用 魔術主場扳平騎士逼入第7戰

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（中央社佛州奧蘭多3日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士密契爾（Donovan Mitchell）今天在季後賽首輪第6戰飆出50分仍無力回天，奧蘭多魔術最終在主場103比96勝出扳平系列賽，逼入殊死第7戰。

騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）今天持續因傷高掛免戰牌。魔術首節在華格納（Franz Wagner）14分帶領下，以29比25領先騎士。騎士次節在雙衛密契爾和賈蘭德（Darius Garland）領軍下緊咬對手，上半場結束以49比53落後魔術，仍僅差4分。

騎士第3節打出一波7比2反超，在一番激烈攻防後，以78比73進入第4節。魔術末節打出30比18，最後以103比96成功續命。

魔術的班凱羅（Paolo Banchero）搶下27分、8籃板；華格納和薩格斯（Jalen Suggs）各拿26分、22分；卡特（Wendell Carter Jr.）11分。

騎士方面，密契爾拿下全場最高50分；賈蘭德和斯特魯斯（Max Strus）分別得21分、10分。

兩隊當地時間5日將移師克里夫蘭打第7戰決勝負，勝方將在東區準決賽迎戰波士頓塞爾蒂克。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130504