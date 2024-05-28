懷特飆致勝3分彈 塞爾蒂克橫掃溜馬闖總冠軍賽[影]

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（中央社印第安納波利斯27日綜合外電報導）NBA塞爾蒂克今天與溜馬一路周旋，最後靠懷特終場前不到1分鐘飆進致勝的3分彈，以105比102驚險贏球，在系列賽以4比0橫掃溜馬，拿下東區冠軍及總冠軍賽門票。

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克在7戰4勝制的東區冠軍賽前3戰連拿3勝聽牌，背水一戰的印第安納溜馬，陣中主力後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天仍因傷高掛免戰牌，成為球隊大利空。

這場比賽開打後，塞爾蒂克在哈勒戴（Jrue Holiday）與塔特姆（Jayson Tatum）的合力帶動下，最多曾領先8分，但溜馬緊追在後，加上麥康奈（T.J. McConnell）壓哨的切入上籃得手，讓塞爾蒂克首節29比27僅領先兩分。

次節兩隊多次互換領先，溜馬幾度超前，但最多僅領先3分。塞爾蒂克在塔特姆切入灌籃得手、布朗（Jaylen Brown）飆進三分彈的帶動下，打出一波6比0攻勢，稍將領先拉開到5分，但溜馬緊咬，加上尼姆哈德（Andrew Nembhard）壓哨的急停跳投命中，讓塞爾蒂克半場打完只以58比57領先1分。

下半場溜馬打出11比4開局，一度以68比62領先6分，之後兩隊不斷拉鋸，溜馬靠單節26比22的攻勢，在第3節打完後，以83比80站上領先。

末節戰況依舊膠著，溜馬靠麥康奈（T.J. McConnell）連進3球保持領先，並在尼姆哈德的3分打後，將分差稍拉開到9分。比賽尾聲，溜馬接連發生幾次失誤，布朗連進兩球先讓塞爾蒂克扳平，接著懷特（Derrick White）的三分彈讓他們超前，最終就靠這關鍵的3分拿下勝利。

塞爾蒂克的布朗此役攻下全場最高29分；塔特姆貢獻26分、13籃板、8助攻；哈勒戴、懷特分獲17分、16分。

尼姆哈德攻下溜馬全隊最高的24分，並送出10次助攻；西雅坎（Pascal Siakam）有19分、10籃板的雙十表現；奈史密斯（Aaron Nesmith）進帳14分；替補的麥康奈、杜平（Obi Toppin）分別拿下15分、12分。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130528