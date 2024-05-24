NBA東區冠軍賽塞爾蒂克2連勝 布朗40分趕跑溜馬[影]
2024/5/24 11:02（5/24 11:12 更新）
（中央社波士頓23日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天在布朗（Jaylen Brown）40分助威下，終場126比110擊敗印第安納溜馬，拿下東區冠軍賽2連勝。
塞爾蒂克今天繼續在主場與溜馬打東區冠軍賽第2戰。溜馬首節以27比25微幅領先，但次節防守大當機，讓塞爾蒂克打出一波17比0，不過西雅坎（Pascal Siakam）第2節末連拿8分，溜馬不至於落後太多。上半場結束，塞爾蒂克在布朗24分帶領下，以57比51領先6分。
塞爾蒂克第3節打出36比29，3節打完以13分領先優勢邁入末節。綠衫軍塔特姆（Jayson Tatum）下半場表現活躍，布朗也延續手感，助塞爾蒂克第4節一度領先20分，奠定勝基，最後以16分差勝出。
塞爾蒂克5人得分達兩位數，除了布朗40分外，塔特姆和懷特（Derrick White）均獲23分；哈勒戴（Jrue Holiday）繳出15分、10助攻的「雙十」成績；板凳出發的普瑞查德（Payton Pritchard）貢獻12分。
溜馬方面，得分最高是西雅坎28分；尼姆哈德（Andrew Nembhard）16分；杜平（Obi Toppin）11分；哈利伯頓（Tyrese Haliburton）10分。
兩隊將於25日晚間（台灣時間26日上午）移師印第安納波利斯（Indianapolis）打7戰4勝制系列賽第3戰。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1130524
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