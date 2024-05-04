鄭志龍發起3對3籃球海選賽 目標2028洛杉磯奧運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛新北4日電）由「籃球博士」鄭志龍發起的3對3籃球素人球星海選賽，今天在新生高架橋下籃球場展開，最終目標是鎖定2028洛杉磯奧運的3對3籃球參賽資格。

為了將台灣3對3籃球推向國際化，前職籃明星鄭志龍與旺寶整合行銷董事長吳同喬攜手，舉辦素人球星海選賽，期盼能號召台灣17歲到23歲的好手參加，擴大台灣3對3籃球的發展基礎。

在今天的台北場共有12隊報名參加，分4組進行循環賽，除了年齡限制在17歲到23歲之間，而且規定112學年度有註冊大專籃球聯賽（UBA）公開一級聯賽的男子球員無法參加；最後由王正睿、田曜樂、黃志揚及胡業脩組成的「黎明騎士」拿下冠軍。

此外，鄭志龍率領的選拔小組，將從全部參賽球員中，挑選出合計8名球員參加培訓營，培訓營後至少挑選1至2名最有價值球員（MVP），可獲得旺寶整合行銷股份有限公司代表隊球員合約1年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

看完台北的素人選拔賽事，鄭志龍雖然肯定球員拚勁，但不改嚴厲本色，他認為台灣球員在3對3籃球認識還需要再加強，多半還是以5對5觀念打比賽，不過經過這次海選賽後，更堅定他要持續推廣3對3籃球的決心。

今天賽事結束後，隨即前往高雄市立青少年籃球場舉辦第2場海選賽事，鄭志龍期待，透過北部與南部兩場海選賽事，串聯全台灣對於3對3籃球的熱情，全力往2028洛杉磯奧運參賽資格前進。（編輯：陳政偉）1130504