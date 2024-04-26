法國男籃奧運沒摘金就失敗？帕克：我不這麼覺得

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（中央社記者黎建忠台北26日電）法國巴黎奧運將於7月26日開幕，今年倍受矚目的男籃賽事，地主「法國怪物」溫班亞馬日前表示，如果沒有摘金就算失敗。對此，帕克則笑說：「我不這麼覺得，你看看今年美國隊的陣容。」

巴黎相隔百年再度舉辦夏季奧運，今天受邀來台3天的帕克（Tony Parker）和威金斯（Dominique Wilkins）都跟法國有深度連結，除了帕克是法國人外，威金斯也是在法國出生。

「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）日前在接受法國媒體訪問時強調，這次法國男籃如果不能在奧運摘金就算是失敗，這也讓帕克笑著緩頰。

帕克在接受媒體聯訪時說道，這次的法國男籃很有潛力，「但我不覺得沒摘金就失敗，你知道這次美國男籃組成一支很強大的隊伍，當然我還是希望法國隊能打得很好，也希望溫班亞馬有很棒的經驗和奧運旅程。」

依照目前美國籃球協會公布的美國隊名單，包括柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、戴維斯（Anthony Davis）等人都入選這次美國奧運男籃。

法國奧運男籃陣中，除了有溫班亞馬外還有另一中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），2人也都入選了今年NBA年度最佳防守球員的候選名單。

帕克提到，戈貝爾和溫班亞馬都是很棒的防守球員，防守能帶來比賽勝利，「看看過去任何一支在NBA奪冠的球隊，都一定會至少有一名防守很棒的球員，這也是我認為法國隊今年奧運很有競爭力的原因。」（編輯：陳政偉）1130426