器捐遺愛人間 台灣腦庫獲首例漸凍人捐腦

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）50歲黃鼎承罹患漸凍症，頸部以下無法動彈，僅能仰賴呼吸器維生，他捐出腦組織，作為醫學研究、開發新藥，期盼能拯救更多家庭，這也是台灣腦庫首例漸凍人捐腦的開端。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿表示，黃鼎承3年前診斷罹患罕見運動神經元退化疾病「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（俗稱「漸凍症」），他遍尋名醫治療與復健，身體依然快速退化，生活起居全仰賴母親與太太。

原接受居家安寧治療的黃鼎承只剩頭還能轉動，連呼吸都只能靠機器，信仰基督的他自知疾病不可逆且逐漸走向生命終點，主動告訴醫療團隊要撤除維生醫療並捐出全身可用器官。

黃鼎承得知去年成立的台灣腦庫公開徵求運動神經元疾病病人腦組織，要做為醫學研究及開發新藥。他堅決要捐出腦組織，期盼能拯救更多家庭，心蓮安寧團隊依照囑咐聯繫台灣腦庫。

台灣腦庫代表人、台大醫院醫師謝松蒼接獲訊息即刻南下，親自向黃鼎承道謝，謝松蒼指出，黃鼎承的大愛會深刻影響腦神經疾病診斷，並帶來治療的成就。

謝松蒼表示，越來越多研究顯示腦神經疾病與周邊器官會相互影響，黃鼎承決定同時捐出內臟、提供血液做次世代基因定序。最後無法執筆的黃鼎承由太太協助握筆，簽屬捐贈同意書。

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黃太太說，家人本不諒解先生選擇撤除維生醫療的決定，如今他以身示教展現勇敢與大愛，家人以他為榮。

台中慈濟醫院心蓮病房團隊以豐富安寧療護經驗，透過音樂治療及家庭會談提前輔導，黃鼎承與家人相互道謝、道歉、道愛、道別，彼此流淚和解不留遺憾。黃鼎承依願撤除維生醫療後安詳離世，由器捐團隊摘除可捐贈組織，大體則由台大醫院接手處理。（編輯：陳政偉）1130326