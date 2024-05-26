塔特姆轟36分逆轉溜馬 塞爾蒂克東區決賽聽牌

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（中央社印第安納波利斯25日綜合外電報導）塞爾蒂克今天在最多落後18分的情況下苦追，靠塔特姆轟下36分，加上哈勒戴第4節在攻防兩端有關鍵的演出，最終114比111逆轉擊敗溜馬，在東區決賽3比0聽牌。

美國職籃NBA印第安納溜馬在7戰4勝制的東區冠軍賽，於客場連輸兩場後，以0比2落後給波士頓塞爾蒂克，今天的系列賽第3戰回到主場作戰，但本季拿下助攻王的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）因前場比賽受傷，此役無法出賽，成為球隊一大利空。

這場的首節，塞爾蒂克最多領先9分，並在塔特姆（Jayson Tatum）攻下15分的帶領下，以32比31領先。

溜馬次節在特納（Myles Turner）連進兩球帶領下，打出8比2開局，以39比34超前，並在尼姆巴德（Andrew Nembhard）飆進大號三分球後，將領先拉開到18分。溜馬靠著尼姆巴德在第2節砍進17分的帶領下，在上半場以69比57領先塞爾蒂克。

第3節塞爾蒂克在塔特姆和布朗（Jaylen Brown）聯手下反撲，一度將落後縮小到剩下7分，但溜馬在麥德莫特（Doug McDermott）讀秒階段補進一球後，於3節打完後90比81保持領先。

塞爾蒂克末節打出9比3開局，將落後縮小到剩下3分，此時溜馬在麥康奈（T.J. McConnell）帶動下，再將領先稍拉開到7分，不過塞爾蒂克逐步逼近，在哈勒戴（Jrue Holiday）的3分打後，以112比111超前。之後哈勒戴成功防守，逼得溜馬失誤又賠上犯規，他穩穩罰進兩球，讓球隊最終以3分險勝。

塔特姆轟下全場最高36分，並拿下10籃板、8助攻、1抄截、2阻攻，表現十分全方面，布朗為塞爾蒂克貢獻了24分，霍福德（Al Horford）攻下23分，哈勒戴（Jrue Holiday）、懷特（Derrick White）分獲14分、13分。

溜馬的尼姆巴德攻下全隊最高32分，並送出9次助攻，板凳出發的麥康奈今天奪下23分，並獲9籃板、6助攻，特納有22分、10籃板的「雙十」演出，西雅坎（Pascal Siakam）有22分、6助攻的表現。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130526