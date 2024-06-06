與獨行俠爭NBA冠軍 塔特姆盼享受當下

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（中央社記者陳容琛台北6日電）波士頓塞爾提克明天將在美國職籃NBA總冠軍賽對決達拉斯獨行俠，當家球星塔特姆表示，雖然有壓力，但希望帶著享受的心情上場競爭。

由雙星塔特姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）領軍的塞爾提克，本季奪冠呼聲高，尤其在東區冠軍系列戰展現問鼎冠軍氣勢，以4比0橫掃印第安那溜馬，明天將在NBA總冠軍賽首戰與唐西奇（Luka Doncic）率領的獨行俠正面交鋒。

對於爭奪隊史第18座冠軍，塔特姆表示，確實感受到不同的壓力，並提到如果想成為塞爾提克的傳奇球員之一，必須先贏得冠軍，「我們每個賽季都為此奮鬥，同時很榮幸能夠追隨這些傳奇的腳步，如今我們也踏上他們曾經走過的路。」

塔特姆透露，所有人都在討論總冠軍賽的壓力，但他認為心態上應該是保持當下、享受這一刻，「現在有第2次機會贏得冠軍，我希望與隊友、家人一起享受，所以我的重點是，明天終於能在高強度的賽事競爭，上場做我熱愛的事情。」

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布朗則表示，塞爾提克的核心球員已經搭配好幾年，而且歷經成功與失敗的過程，「最終目標就是克服困難，然後拿下冠軍，我覺得會讓我們的傳奇增添不少價值，不過以目前而言，這個故事還沒有完全劃下句點。」

過去曾效力獨行俠並與唐西奇合作，塞爾提克中鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）盛讚唐西奇是世界上最好的球員之一，「從他進入NBA開始，就已經發揮巨大影響力，要讓這樣的球員競爭是一大挑戰。」（編輯：李亨山）1130606