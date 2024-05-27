唐西奇與厄文合拿66分 獨行俠3連勝西區總冠軍聽牌[影]

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（中央社達拉斯26日綜合外電報導）今天在唐西奇與厄文聯手攻下66分的聯手帶領下，獨行俠以116比107擊退灰狼，在7戰4勝制的西區冠軍賽拿下3連勝率先聽牌。

美國職籃NBA西區冠軍賽，達拉斯獨行俠前兩戰都在客場搶下勝利，以2比0領先明尼蘇達灰狼。今天獨行俠回到主場打第3戰，希望拿下3連勝一舉聽牌。

這場比賽開打後，獨行俠在唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）合拿15分的聯手帶領下，最多領先達8分。灰狼雖靠亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）飆進一記壓哨的三分彈拉近分差，但獨行俠首節仍以33比28領先。

次節獨行俠在厄文急停跳投得手後，打出10比5開局，將分差拉開到兩位數，並在最多領先到12分的情況下，於上半場以60比52保持領先。

下半場灰狼打出27比17攻勢，一度以79比77超前，但厄文進球、唐西奇兩罰俱中，加上哈迪（Jaden Hardy）兩罰中1，讓獨行俠要回領先。兩隊一陣拉鋸後，灰狼的湯斯（Karl-Anthony Towns）在第3節剩下9.1秒時進球，但獨行俠的哈迪飆進壓哨球，讓雙方3節打完87比87戰成平手。

末節兩隊一路糾纏，獨行俠在華盛頓（P.J. Washington）砍進三分彈後要到領先，並在唐西奇打進關鍵一擊後，將領先擴大到4分，接著再靠厄文後仰跳投得手，以111比105領先。

比賽剩下不到1分鐘，葛佛（Daniel Gafford）先賞了康利（Mike Conley）一記麻辣鍋，接著在第一時間空中接力灌籃並罰進1球，成功完成3分打，讓獨行俠奠定勝基，最終以9分差距拿下聽牌的1勝。

雙方接下來將於美國當地時間28日（台灣時間29日）在獨行俠主場進行系列賽第4戰，獨行俠最快可於當天奪下西區冠軍與總冠軍賽門票。

獨行俠的唐西奇今天有33分、7籃板、5助攻、5抄截、1阻攻的全方位表現，厄文也有33分、3籃板、4助攻、1抄截的演出，華盛頓、瓊斯（Derrick Jones Jr.）則分別獲得16分、11分。

愛德華茲（Anthony Edwards）攻下灰狼全隊最高26分，另有9籃板、9助攻進帳，康利、麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）分獲16分、15分，湯斯拿下14分、11籃板，替補的瑞德（Naz Reid）、安德森（Kyle Anderson）分別進帳14分、10分。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130527