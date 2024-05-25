唐西奇讀秒三分彈獵狼 獨行俠西區冠軍賽2連勝

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（中央社明尼阿波利斯24日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）今天在終場不到4秒命中關鍵逆轉三分球，幫球隊以109比108險勝明尼蘇達灰狼，拿下西區冠軍賽2連勝。

灰狼今天繼續在主場與獨行俠打西區冠軍賽第2戰。獨行俠葛佛（Daniel Gafford）在開賽不到30秒就空中接力灌籃得分，灰狼隊隨即喊暫停。

兩隊之後互有攻防，灰狼在愛德華茲（Anthony Edwards）10分領軍下，首節打完以32比26領先。灰狼第2節延續氣勢，一度領先18分，上半場結束以60比48領先獨行俠。

獨行俠第3節靠唐西奇得分和助攻帶領，加上哈迪（Jaden Hardy）替補上場表現不俗，一度將比分追到只差2分。不過灰狼仍帶著86比79的領先進入第4節。

厄文（Kyrie Irving）末節一開始就為獨行俠命中三分球，緊接助攻華盛頓（P.J. Washington）得分，然後自己又進三分彈，助獨行俠一波8比0攻勢反超。灰狼替補球員瑞德（Naz Reid）回敬三分球要回領先，之後雙方激烈拉鋸。

距比賽結束不到4秒，2分落後的獨行俠靠唐西奇一記後撤步三分線進球逆轉，灰狼瑞德三分線最後一擊球碰框未進，獨行俠以1分險勝。

獨行俠5人得分達兩位數。唐西奇拿下全場最高32分13助攻10籃板大三元；厄文挹注20分；葛佛16分；里夫利（Dereck Lively II）14分、9籃板；華盛頓貢獻10分。

灰狼方面，最高分是瑞德23分，三分球9投7中；其次愛德華茲21分；康利（Mike Conley）18分；戈貝爾（Rudy Gobert）16分、10籃板；湯斯（Karl-Anthony Towns）15分。

兩隊將於26日晚間（台灣時間27日上午）移師達拉斯打7戰4勝制系列賽第3戰。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130525