NBA唐西奇、厄文合轟58分 獨行俠晉級次輪

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（中央社記者陳容琛台北4日電）美國職籃NBA季後賽首輪取得聽牌優勢的達拉斯獨行俠，今天在雙星唐西奇、厄文聯手攻下58分領軍下，以114比101擊敗洛杉磯快艇，挺進季後賽次輪。

NBA西區季後賽首輪已經取得3勝2負聽牌優勢，獨行俠今天持續在主場迎戰快艇，首節當家球星唐西奇（Luka Doncic）即展現「關門」決心，雖然未能命中三分球，但單節仍攻下14分、4助攻，幫助球隊首節打完以34比26領先。

沒想到第2節獨行俠進攻端陷入低潮，單節僅得到18分的情況下，導致在上半場打完，兩隊戰成52比52平手，戰局重新回到原點。

不過，上半場僅拿下2分的獨行俠後衛厄文（Kyrie Irving），在下半場大爆發狂轟28分，全面接管戰局，加上唐西奇的穩定發揮，讓獨行俠一度領先逾20分，奠定勝基，最後就以13分之差獲勝，系列戰以4勝2負淘汰快艇，晉級季後賽次輪，將強碰西區頭號種子奧克拉荷馬雷霆。

此役獨行俠共有5人得分達到雙位數，其中厄文攻下30分、6籃板、4助攻，而唐西奇繳出28分、7籃板、13助攻，兩人的強勢發揮也成為獨行俠晉級關鍵，另外華盛頓（P.J. Washington）飆進4顆三分球、挹注14分。

在球星雷納德（Kawhi Leonard）缺陣下，快艇雙星喬治（Paul George）及哈登（James Harden）分別拿下18分、11籃板及16分、13助攻，鮑爾（Norman Powell）也攻下全隊最高20分，可惜無緣攜手率隊延長戰線。（編輯：李亨山）1130504