唐西奇大三元無用 灰狼西區冠軍賽扳回一城

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（中央社達拉斯28日綜合外電報導）美國職籃NBA灰狼球星愛德華茲今天攻下全場最高29分，助球隊以105比100擊敗獨行俠，在西區冠軍賽扳回一城，暫以1勝3敗落後。獨行俠唐西奇繳出「大三元」仍無緣取勝。

達拉斯獨行俠在7戰4勝制的西區冠軍賽頭3戰連勝聽牌，中鋒里夫利（Dereck Lively II）因在第3戰扭傷脖子，今天高掛免戰牌，不過前鋒克雷貝（Maxi Kleber）在肩傷休養後回歸球場。

明尼蘇達灰狼今天背水一戰，首節在愛德華茲（Anthony Edwards）14分領軍下，以27比20領先獨行俠。獨行俠次節靠唐西奇（Luka Doncic）得分和助攻帶領一度超前。上半場打完，兩隊戰成49比49平手。

下半場開打一陣激戰，灰狼第3節打完以78比73領先獨行俠，但湯斯（Karl-Anthony Towns）累計5犯，愛德華茲和戈貝爾（Rudy Gobert）也身背4犯，形成隱憂 。

獨行俠末節一開始打出一波10比5追平比數，不過灰狼湯斯之後一陣三分彈驚豔全場。終場前20秒在獨行俠落後6分下，唐西奇命中一顆三分球，但罰球失手。瑞德（Naz Reid）接著空切上籃得手，助灰狼擴大領先優勢，奠定勝基，最終以5分差續命。

灰狼5人得分達雙位數，愛德華茲繳出29分、10籃板、9助攻；湯斯貢獻25分，三分球5投4中；康利（Mike Conley）14分7助攻；戈貝爾13分10籃板；麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）10分。

獨行俠方面，唐西奇28分、15籃板、10助攻「大三元」；厄文（Kyrie Irving）挹注16分；哈迪（Jaden Hardy）替補上場13分；葛佛（Daniel Gafford）和華盛頓（P.J. Washington）各為12分和10分。

兩隊將於30日晚間（台灣時間31日上午）移師明尼阿波利斯打第5戰。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1130529