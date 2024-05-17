NBA愛德華茲轟27分 灰狼大勝金塊系列賽扳成3比3

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（中央社記者黎建忠台北17日電）美國職籃NBA明尼蘇達灰狼，今天靠著愛德華茲攻下27分，加上金塊全隊低迷僅30%的命中率，終場就以115比70大勝對手，將系列賽扳成3比3平手。

回到主場作戰的灰狼表現相當出色，首節在2比9落後時，靠著出色的防守，一口氣打出一波20比0的攻勢，首節金塊全隊僅投進6球，灰狼輕鬆取得31比14的領先，半場結束更以59比40擴大差距。

灰狼得分之鑰愛德華茲（Anthony Edwards），在首節20比0的攻勢中貢獻9分，第3節他先在1次抄截後快攻灌籃，幾分鐘後愛德華茲又強攻禁區遭犯規後重重落下，等到他無礙站起來後，全場齊聲高喊MVP（最有價值球員）。

第4節2隊都用替補球員上場打球，灰狼還繼續虐菜，打出一波24比0的攻勢，金塊單節更只有得到9分，讓灰狼徹底打趴對手，將系列賽扳成3比3平手，接下來決生死的第7戰，將回到金塊主場進行。

金塊今天慘敗45分，也是NBA季後賽史上排名第8的分數差距，而季後賽史上最大分差，也是金塊在2009年以121比63痛宰紐奧良鵜鶘時創下的58分差。

第5戰缺席的灰狼老將後衛康利（Mike Conley）傷癒歸隊繳出13分，賽後中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）受訪時，還對著康利搞笑喊話「永遠都不要再離開我了」。

向來以防守見長的灰狼小將麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）挹注了21分，擺脫了前5戰僅得35分的小低潮。

金塊團隊命中率僅30.2%，三分球命中率更低到19%，全隊僅約基奇（Nikola Jokic）22分較為正常，後衛莫瑞（Jamal Murray）全場18投4中只拿到10分。（編輯：方沛清）1130517