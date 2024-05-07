NBA季後賽湯斯、愛德華茲攜手打爆金塊 灰狼2連勝

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）美國職籃NBA明尼蘇達灰狼今天客場靠著湯斯、愛德華茲合力攻下54分，加上團隊嚴防抑制對手火力，終場106比80擊敗衛冕軍丹佛金塊，在7戰4勝制季後賽次輪以2比0領先。

灰狼在西區季後賽次輪碰上衛冕軍金塊，首戰拔得頭籌後今天繼續在客場作戰，而陣中中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）因迎接小孩出生缺席今天比賽，灰狼原本雙塔陣容變成單塔，由李凱爾（Kyle Anderson）頂替先發。

灰狼前2節進攻節奏流暢，加上防守壓制金塊發揮，半場打完以61比35大幅領先，而湯斯（Karl-Anthony Towns）、愛德華茲（Anthony Edwards）各攻下20分、16分，2人加總後得分比金塊整隊還多。

金塊球星約基奇（Nikola Jokic）今天未因戈貝爾的缺陣而得利，上半場他累計8投僅3中、拿下8分。

金塊第3節在小波特（Michael Porter Jr.）、約基奇帶領下，將差距縮小至18分，無奈第4節追分之際，傑克森（Reggie Jackson）扭傷腳，也讓金塊板凳再添1名傷兵。

灰狼王牌愛德華茲決勝節持續有精彩表現，而主場應戰的金塊全場幾乎都大幅落後，讓球迷相當失望，紛紛對著愛德華茲高喊MVP，最終灰狼淨勝26分，系列賽也取得2比0優勢，下一戰將在主場力拚聽牌。

灰狼的湯斯今天斬獲27分，12籃板，愛德華茲也同樣進帳27分，外加7助攻；金塊以高登（Aaron Gordon）20分、4籃板最佳，約基奇繳出16分、16籃板、8助攻，而莫瑞（Jamal Murray）18投僅3中、獲得8分，比賽期間朝場上扔東西的舉動，後續很有可能因此遭聯盟懲處。（編輯：龍柏安）1130507