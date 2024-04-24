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麥丹尼爾斯25分寫個人紀錄 灰狼2連勝太陽

2024/4/24 11:13
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（中央社明尼阿波利斯23日綜合外電報導）麥丹尼爾斯今天砍進個人生涯在季後賽最高的25分，帶領灰狼以105比93後來居上拿下勝利，在NBA季後賽首輪2比0領先太陽。

美國職籃NBA明尼蘇達灰狼今天擊退鳳凰城太陽，於主場拿下2連勝後，目前在季後賽首輪2比0領先，兩隊台灣時間27日和29日將改到太陽主場連打兩場比賽。

這場比賽開打後，兩隊不斷纏鬥，灰狼在莫里斯（Monte Morris）砍進一記壓哨球後，在首節24比21領先。第2節太陽打出7比1攻勢將比分超前，灰狼在中場前不到1分鐘連下6分把分差追近，但上半場太陽以51比50領先灰狼。

下半場開打後，灰狼打出一波12比0的高潮，找回手感的湯斯（Karl-Anthony Towns）、愛德華茲（Anthony Edwards）在第3節聯手攻下15分，率隊打出單節28比20的攻勢，讓灰狼3節打完78比71超前。

灰狼末節打出18比7開局，以96比78拉開領先差距，自此未再落後，最終收下勝利。

灰狼的麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）今天扮演奇兵，攻下全場最高25分，戈貝爾（Rudy Gobert）有18分、9籃板的成績，康利（Mike Conley）也貢獻18分，愛德華茲此役遭嚴加看管，12投僅3中，拿下15分並送出8助攻，湯斯則進帳12分。

太陽3巨頭布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）、畢爾（Bradley Beal）今天合計45投18中，進攻績效不佳，是太陽落敗關鍵之一。

布克攻下太陽全隊最高20分，杜蘭特拿下18分，諾基奇（Jusuf Nurkic）有10分、14籃板的雙十成績，替補的高登（Eric Gordon）與畢爾分獲15分、14分。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130424

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