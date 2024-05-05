灰狼愛德華茲43分 率隊力壓金塊奪系列賽首勝

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（中央社丹佛4日綜合外電報導）NBA西區金塊與灰狼系列賽今天開打，衛冕軍金塊遇上內線戰力堅強的老對手灰狼，結果灰狼的愛德華茲豪取43分外加7個籃板，最後全隊以106比99力克金塊，在季後賽第2輪拔得頭籌。

美國職籃NBA西區季後賽第2輪，率先由丹佛金塊在主場迎戰明尼蘇達灰狼，前者先在首輪以4勝1負淘汰洛杉磯湖人，後者更是4戰全勝橫掃鳳凰城太陽。兩隊除了都有充分休息外，例行賽對戰紀錄更是平分秋色。尤其灰狼「雙塔」的湯斯（Karl-Anthony Towns）與戈貝爾（Rudy Gobert）足以大幅削弱金塊約基奇的作戰能力，讓這一輪系列賽的強度與精采度大幅提升。

比賽開始灰狼先由愛德華茲（Anthony Edwards）領軍賞給金塊一波14-2的攻勢，不過金塊在緊急叫停後，由約基奇（Nikola Jokic）與小波特（Michael Porter Jr.）合作連下13分，在第1節終了時金塊是以25比23領先。

比賽第2節雙方你來我往，防守強度大增但得分主力未變，灰狼砲火集中在愛德華茲，他在上半場就拿了25分為兩隊之冠；金塊則是以約基奇加小波特維持火力，上半場以44比40小幅領先。

第3節開始，雙方強大的防守讓比數維持低檔，不過灰狼上半場毫無建樹的康利（Mike Conley）開始發威，單節11分讓灰狼反超對手，不過愛德華茲吃了一個技術犯規未能將比數拉開，雙方是以73比71進入第4節，灰狼又重新取得領先。

第4節開戰，雙方比數接近，即使康利飆出3分球，莫瑞（Jamal Murray）也以4分打還以顏色。灰狼在愛德華茲與瑞德（Naz Reid）連手下占有優勢，特別是瑞德前3節僅有2分的表現，最後1節卻拿狂拿14分，可以說是灰狼今天最後鎖定勝利的關鍵。

灰狼終場以106比99擊敗金塊，愛德華茲火力全開之外，湯斯也有20分貢獻，戈貝爾13個籃板也助益良多；金塊隊則是以約基奇32分居首，小波特也有20分進帳。

灰狼總教練范奇（Chris Finch）在全隊出戰太陽時因球員不慎衝撞只好進行右膝手術，他今天並未在教練席指揮，不過全隊仍在客場拿下系列賽首勝，兩隊將在美國時間5月6日於金塊主場進行第2戰。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130505