莫瑞21分約基奇雙十 金塊擊敗灰熊奪西區第2

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼菲斯14日綜合外電報導）莫瑞（Jamal Murray）今天攻下21分，約基奇（Nikola Jokic）也貢獻15分、15籃板，尋求衛冕的丹佛金塊以126比111客場擊敗曼菲斯灰熊，以西區第2之姿前進季後賽。

今天比賽開打前，金塊、奧克拉荷馬雷霆、明尼蘇達灰狼3隊戰績相同，是史上首次例行賽最後1天，排名在前的3隊戰績仍完全相同的情況。

此役贏球，上個球季總冠軍金塊的戰績來到57勝、25敗，勝場數追平隊史紀錄。雷霆今天135比86痛擊達拉斯獨行俠後，戰績同樣是57勝、25敗，在比較例行賽對戰紀錄後，雷霆、金塊分居西區第1、第2名。

至於灰狼，因為今天106比125敗給鳳凰城太陽，戰績滑落到56勝、26敗，因此排名第3。

雷霆、金塊將等到附加賽打完後，在季後賽首輪分別對上西區第8、第7種子；第3種子灰狼則將在季後賽首輪對上第6種子太陽。

除了莫瑞、約基奇的好表現，板凳出發的布勞恩（Christian Braun）也為金塊貢獻19分，高登（Aaron Gordon）則為球隊挹注15分。

灰熊的傑克森（GG Jackson）今天轟下生涯最高44分，並抓下12個籃板，拉拉維亞（Jake LaRavia）攻下29分，小皮朋（Scotty Pippen Jr.）有15分、7助攻的成績。

金塊上半場無法取得大幅領先，直到中場前打出9比0小高潮，才在上半場66比54領先達兩位數。

下半場開打後，金塊打出11比2開局，將領先擴大到21分奠定勝基，第4節先發球員都沒上陣，仍成功收下勝利。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130415