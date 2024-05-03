NBA布朗森轟41分 率尼克淘汰76人晉級次輪

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（中央社記者陳容琛台北3日電）美國職籃NBA季後賽首輪取得聽牌優勢的紐約尼克，今天靠著布朗森狂轟41分、12助攻領軍，以118比115擊敗費城76人，系列賽以4比2淘汰對手，順利挺進東區季後賽次輪。

NBA東區季後賽首輪握有聽牌優勢的尼克，前役未能在主場提前終結系列戰，不過今天作客76人，首節即打出「關門」氣勢，在先發5名球員點點開花情況下，尤其當家球星布朗森（Jalen Brunson）單節攻下10分，一度取得22分領先，首節打完以36比22領先。

然而，76人在第2節急起直追，進攻端進入嚴重當機的尼克，單節僅得到15分，半場打完反以3分落後。

下半場雙方都找回習慣的攻守節奏，戰況也陷入膠著，第3節打完，兩隊以83比83扯平，比賽回歸原點。

進入決勝節，布朗森頻頻飆分接管戰局，穩住尼克的領先位置，加上哈特（Josh Hart）在終場前24.4秒砍進關鍵三分球，加上對手最後一擊失手，最後尼克以3分之差帶走勝利，順利晉級東區季後賽次輪，下一輪將挑戰由哈利伯頓（Tyrese Haliburton）領軍的印第安那溜馬。

此役尼克得分集中在先發球員，有4名球員上場超過43分鐘，以布朗森繳出「雙10」41分、12助攻最為亮眼，而迪文森索（Donte DiVincenzo）打滿48分鐘，攻下23分、7助攻。

76人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）雖受到傷勢影響，依舊灌進39分、13籃板，可惜無法率隊延長戰線。（編輯：龍柏安）1130503