塞爾蒂克擋下獨行俠反撲 接近創紀錄隊史第18冠

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（中央社達拉斯12日綜合外電報導）NBA塞爾蒂克球星塔特姆、布朗今天在總冠軍賽分別攻下31分、30分，率隊擋下獨行俠末節的強力反撲，最終106比99搶下3連勝聽牌，距創紀錄的隊史第18冠僅剩一步之遙。

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克在7戰4勝制總冠軍賽前兩戰都在主場拿下勝利，今天到達拉斯獨行俠主場踢館力拚聽牌，但主力替補中鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷高掛免戰牌，為比賽勝負埋下變數。

這場比賽開打後，獨行俠很快取得領先，在厄文（Kyrie Irving）一次切入上籃得手後，首度領先達兩位數，球隊靠他和唐西奇（Luka Doncic）聯手帶領，最多領先13分。一路緊咬比分的塞爾蒂克於豪瑟（Sam Hauser）飆進三分彈、塔特姆（Jayson Tatum）灌進壓哨的一球後連拿5分，但獨行俠首節仍以31比30領先。

次節開打不久，塞爾蒂克就在布朗（Jaylen Brown）上籃得手後超前，但獨行俠靠厄文幾次砍進關鍵三分球要回領先，之後兩隊不斷糾纏，多次互換領先。中場前9.1秒，華盛頓（P.J. Washington）兩罰中1，讓獨行俠上半場51比50保持1分領先。

下半場開打，塞爾蒂克靠哈勒戴（Jrue Holiday）、塔特姆三分彈連發要到領先，在塔特姆的灌籃後，將分差擴大到兩位數。第3節剩下7秒時，布朗切入後的爆扣，給急欲反撲的獨行俠一記重擊，讓塞爾蒂克3節打完85比70，反以15分領先獨行俠。

塞爾蒂克末節打出6比0開局，91比70領先達21分，此時獨行俠回敬一波22比2攻勢，將分差縮小到1分。戰情膠著之際，獨行俠頭號王牌唐西奇出現個人第6次犯規，不得不提前退場，左右了戰情的走向。而在他下場後，塞爾蒂克穩住陣腳，懷特（Derrick White）、塔特姆終場前4次關鍵罰球全部命中，最終以7分之差獲勝。

塞爾蒂克今天贏球，在總冠軍賽拿下3連勝，史上還沒有任何一支球隊在3比0領先的情況下，最終還無法拿下總冠軍。

塔特姆此役攻下塞爾蒂克全隊最高31分，另有6籃板、5助攻的成績；布朗不遑多讓攻下30分，並有8籃板、8助攻的演出；懷特則是砍進4記三分球，攻下16分。

獨行俠的厄文轟下全場最高35分；唐西奇雖攻下27分，但提前6犯「畢業」，成為球隊無力回天的一大關鍵；華盛頓與替補的里夫利（Dereck Lively II）分獲13分、11分。

塞爾蒂克上一次奪冠是在2007-08年球季，他們隊史曾獲17座總冠軍，與洛杉磯湖人並列第1，本季若能封王，將締造NBA新猷。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130613