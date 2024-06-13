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NBA總冠軍賽塞爾蒂克3連勝聽牌 塔特姆布朗合轟61分擊退獨行俠

2024/6/13 11:10（6/13 11:17 更新）
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NBA塞爾蒂克12日靠著塔特姆（持球者）、布朗分別攻下31分、30分，擊退獨行俠，在總冠軍賽拿下3連勝聽牌。（美聯社）
NBA塞爾蒂克12日靠著塔特姆（持球者）、布朗分別攻下31分、30分，擊退獨行俠，在總冠軍賽拿下3連勝聽牌。（美聯社）
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（中央社達拉斯12日綜合外報導）NBA塞爾蒂克今天在塔特姆、布朗分別攻下31分、30分的聯手帶領下，擋住獨行俠強力反撲，終場以106比99勝出，在7戰4勝制的總冠軍賽拿下3連勝聽牌。

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克在主場進行的總冠軍賽前兩戰都贏球，在7戰4勝制系列賽2比0領先，今天前往達拉斯獨行俠主場踢館力拚聽牌。

獨行俠今天打出21比9開局，首節兩大箭頭唐西奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）聯手攻下22分，塞爾蒂克則靠塔特姆（Jayson Tatum）獨得13分緊咬，首節獨行俠31比30領先。次節雙方幾次互換領先，獨行俠靠華盛頓（P.J. Washington）兩罰中1，在半場打完後取得51比50，領先塞爾蒂克1分。

塞爾蒂克第3節在塔特姆與布朗（Jaylen Brown）的聯手帶領下，打出單節35比19的攻勢，最多領先達15分，3節打完85比70領先。塞爾蒂克末節再以6比0開局，將領先擴大到21分，但隨即進攻大當機，讓獨行俠將分差縮小到1分。不過在唐西奇6次犯規被罰下場後，塞爾蒂克穩住腳步，最終搶下聽牌的關鍵1勝。

兩隊接下來將於美國時間14日（台灣時間15日）在獨行俠主場進行總冠軍賽第4戰，塞爾蒂克最快可於當天封王。

塞爾蒂克2007-08年球季靠3巨頭賈奈特（Kevin Garnett）、皮爾斯（Paul Pierce）、艾倫（Ray Allen）及朗多（Rajon Rondo）齊心合力，以4比2擊敗有布萊恩（Kobe Bryant）、賈索（Pau Gasol）坐鎮的洛杉磯湖人，拿下隊史第17座總冠軍，讓兩隊並列史上拿下最多總冠軍的球隊。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130613

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