巴黎奧運美國男籃最後一人 傳快艇雷納德入列

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（中央社紐約16日綜合外電報導）消息人士今天告訴美國媒體ESPN資深體育記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski），NBA洛杉磯快艇前鋒雷納德將獲得巴黎奧運美國男籃隊12人名單的最後一個名額。

消息人士告訴ESPN，美國男籃總監希爾（Grant Hill）過去幾天會見2024年巴黎奧運男籃隊12名受邀球員中的大多數人，直到今天才確定雷納德（Kawhi Leonard）接受加入美國隊。

其他11名球員名單尚未正式公布，但消息人士昨天告訴ESPN，包含詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、戴維斯（Anthony Davis）、恩比德（Joel Embiid）、塔特姆（Jayson Tatum）、布克（Devin Booker）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、愛德華茲（Anthony Edwards）、哈勒戴（Jrue Holiday）及阿德巴約（Bam Adebayo）。

金州勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）將接任國家隊的總教練。

雷納德本季為快艇交出場均23.7分、6.1籃板。由於右膝蓋發炎進入傷兵名單，他缺席了例行賽最後8場比賽。

美國男籃預計將於7月在拉斯維加斯展開訓練營和熱身賽。巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，將有12支球隊爭奪男籃金牌。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130417