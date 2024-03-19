嘉義男欠稅費逾400萬病逝 擔保人賓士車抵繳4/2拍賣

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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義市李姓男子積欠地價稅等稅費逾新台幣700萬元，經追討，尚有476萬餘元未繳，但李男前年病逝，行政執行署嘉義分署轉而向擔保人謝女催繳，謝女提供賓士車抵繳4月2日拍賣。

法務部行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿指出，李男民國101年間以他人名義買進房地，於隔年出售，未依規定申報特種貨物及勞務稅，被裁處補繳稅款及罰鍰707萬餘元，連同欠繳的地價稅、交通罰鍰等，合計欠繳773萬餘元，但李男堅不繳納，106年由行政執行署嘉義分署執行催繳。

嘉義分署執行官清查李男資金流向及入出境紀錄時，發現欠稅後仍頻繁出國，更在欠稅執行期間，還清償女友150萬元債務，顯示李男並非無收入及資力解決欠稅。

行政執行官通知李男前來分署報告財產或提出解決方案，但李男未到場也不提出說明，其後執行官前往李男多處居所也找不到人，嘉義分署於是向嘉義地方法院聲請拘提李男獲准，更於110年8月間拘提到案。

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嘉義分署指出，當時李男願意繳納50萬元，其餘欠稅聲請分期繳納，友人謝女並同意擔任分期繳納擔保人，後續李男約繳納270萬餘元，尚有476萬餘元未繳；不料，李男卻於111年5月間病逝而停止繳納。

嘉義分署指出，李男病逝後，執行官持續調查遺產執行，同時通知擔保人謝女代為繳納，無法代為清繳欠稅的謝女，可提供名下1部賓士車拍賣抵繳。謝女賓士車型式為2017年出廠白色休旅車，行駛里程數不到9萬公里數，車況保養極佳，將於4月2日下午擴大聯合拍賣會中進行法拍。（編輯：陳仁華）1130319