申請土地使用分區證明 高市整合網路平台3分鐘取件

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高市府都發局今天表示，為方便民眾申辦土地使用分區證明，已重新整合網路申請平台，並連接最新地籍轉檔服務，現在只要3分鐘就能取得高市31個都市計畫區的土地使用分區證明，省時方便。

民眾申辦土地使用分區證明，以往須到都發局或區公所臨櫃申請及繳費，費時又費力；為簡政便民，都發局開辦網路申請平台服務，只要有網路，在家、辦公室或在外都能以手機或電腦上網申請，24小時都能申辦。

根據都發局統計，目前網路申請件數已接近總申請件數60%，民眾使用網路申請比例日益增加。

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都發局今天發布新聞稿表示，為加速取件，都發局重新整合網路申請平台，並與地政局合作隨時連接最新地籍轉檔服務，現在只要3分鐘就能取得高雄市31個都市計畫區的土地使用分區證明，省時又方便，有需要民眾可多加利用。

另外，除了3分鐘取件，一次申請5件以內還可合併繳費，信用卡付款免手續費，台灣Pay僅需新台幣10元手續費；詳細資訊可參閱都發局土地使用分區網路申請網址（https://landuse.kcg.gov.tw/eudb2012/web_page/LMA000100.jsp）。（編輯：陳仁華）1130519