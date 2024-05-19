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賴清德520就職看點 演說4大主軸、日本跨黨派議員出席史上最多
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教宗指派教廷駐菲大使 來台出席520就職典禮

2024/5/19 14:34
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（中央社記者吳昇鴻台北19日電）外交部指出，教宗方濟各指派駐菲律賓大使布朗總主教擔任特使來台，出席第16任總統暨副總統就職典禮，並將晉見總統當選人賴清德。台灣與教廷基於共享自由、和平及人權的普世價值，未來將持續與教廷努力促進全球人類福祉與尊嚴。

外交部發布新聞稿表示，教宗方濟各（Pope Francis）指派教廷駐菲律賓大使布朗總主教（H.E. Archbishop Charles John Brown）擔任特使，於19日至21日訪台，出席第16任總統暨副總統就職典禮，並指示布朗代為向新任總統致賀，祈求天主賜予中華民國全體人民繁榮與昌盛。

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外交部指出，布朗曾擔任先教宗若望保祿二世（Pope John Paul Ⅱ）的專職司鐸，此行將出席5月19日總統蔡英文國宴，並由教廷駐台大使館代辦馬德範（Msgr. Stefano Mazzotti）陪同出席20日新任總統暨副總統宣誓就職大典、覲賀典禮、慶祝大會及台南國宴，以及晉見總統當選人賴清德。

外交部表示，台灣與教廷基於共享自由、和平及人權的普世價值，邦誼深厚篤實，雙方關係內涵豐富，未來台灣將持續與教廷共同努力，促進全球人類福祉與尊嚴。（編輯：林淑媛）1130519

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