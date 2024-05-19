520就職典禮將登場 總統府周邊將人車管制

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）總統就職典禮明天登場，台北市警方今天表示，為維護相關活動交通秩序與安全，中正區總統府周邊路段自今晚10時起至明天下午1時止，將實施慶祝大會人車管制及2階段車輛管制。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，520總統、副總統就職典禮明天於總統府及府前登場，因應總統府周邊路段將進行彩排、預演、大會活動及撤場等作業，已規劃相關交通疏導管制措施，以維護活動交通秩序與安全。

中正一分局指出，今晚10時至明天下午1時實施慶祝大會人車管制及2階段車輛管制。其中，人車管制範圍部分包括衡陽路（不含）以南，中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北，延平南路（不含）以東。

其次，第一階段車輛管制範圍，為衡陽路、常德街（不含）以南，中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北，中華路（不含）以東；公園路（襄陽路至常德街）管制北往南。

另外，明天上午9時至下午1時的第二階段車輛管制範圍，則為秀山街、永綏街、襄陽路、常德街（不含）、沅陵街（含）以南，中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北，中華路（不含）以東。

中正一分局提到，彈性管制範圍部分，分別為中山南路（青島西路至愛國東路段）、仁愛路（中山南路至林森南路段）、信義路（中山南路至林森南路段）、常德街、公園路（常德街至襄陽路段）；以及北起愛國西路（含）、東至中山南路（含）、南至南海路（不含）、西至中華路（不含）範圍。

因應明天下午1時至晚間6時進行大會後第一階段撤場，中正一分局指出，管制範圍為衡陽路（不含）以南、中山南路（不含）以西、愛國西路（不含）以北、博愛路（不含）以東的區域。

同時，管制路段為凱達格蘭大道（重慶南路至中山南路）東、西雙向全線；貴陽街（博愛路至中山南路）東、西雙向全線；寶慶路（博愛路至懷寧街）西往東方向全線；重慶南路（衡陽路至愛國西路）南、北雙向全線；懷寧街（衡陽路至貴陽街）南、北雙向全線；公園路（常德街至貴陽街）南、北雙向全線。

中正一分局表示，明晚6時至10時為大會後第二階段撤場，管制範圍為衡陽路（不含）以南、公園路（不含）以西、貴陽街（不含）以北的區域，管制路段為凱道（重慶南路至公園路）東、西雙向全線；懷寧街（衡陽路至貴陽街）南、北雙向全線；寶慶路（重慶南路至懷寧街）東、西雙向全線。

中正一分局建議，南北向車流改道可行駛環河南路、西寧南路、中華路、杭州南路、金山南路、新生南路、建國高架道路；東西向車流可改道市民大道、忠孝東（西）路、和平東（西）路。（編輯：李錫璋）1130519