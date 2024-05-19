名嘴遭國台辦點名懲戒 台灣外國記者會聲援

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（中央社記者洪素津台北19日電）中國國台辦點名「懲戒」台灣5名政治評論員，台灣外國記者會發表聲明，表明與台灣同業站在一起，並指出這些制裁行為是對言論自由和記者不受恐嚇或報復而工作權利的侵犯。

中國國台辦在15日點名「懲戒」台灣5名政治評論員，國台辦發言人陳斌華聲稱，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊。

台灣新聞記者協會17日發布聲明，呼籲國台辦公布案情實際內容，勿意圖藉本案造成寒蟬效應，並變成另一個「富察案」。

台灣外國記者會（TFCC）18日也發聲，針對國台辦點名「懲戒」台灣5名政治評論員，認為這些制裁行為是對言論自由和記者不受恐嚇或報復而工作的權利侵犯。

TFCC表明與台灣同業站在一起，也認同台灣記者協會聲明中所表達的擔憂，喊話中國當局，「我們敦促中國當局堅持言論自由的原則，避免採取任何破壞新聞獨立性和完整性的行動。」

TFCC聲明提及，距離台灣出版公司八旗文化總編輯李延賀在訪問上海期間因涉嫌國家安全指控被拘留已超過1年，「我們重申呼籲中國政府確保李先生的言論自由和其他權利，包括獲得公正審判的權利以及與律師和家人定期溝通的權利。」（編輯：蕭博文）1130519