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國台辦懲戒台5名嘴 記協：不該變成另一個富察案

2024/5/17 15:36
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（中央社記者王心妤台北17日電）中國大陸國台辦點名「懲戒」台灣5名政治評論員，台灣新聞記者協會今天發布3點聲明，呼籲國台辦公布案情實際內容、勿意圖藉本案造成寒蟬效應，並變成另一個「富察案」。

台灣記協今天表示，國台辦指控5名政治評論人蓄意編造虛假負面資訊，但並沒有公布實際內容，就新聞傳播實務而言，國台辦認為的負面資訊通常是消息本身有誤，或是評論不被中國所喜，若消息有誤可以要求更正，若不喜評論，根據言論自由原則，任何言論都該被尊重。

台灣記協指出，國台辦指強力處罰卻沒說明，是在對新聞機構和記者之間製造「寒蟬效應」，此案只是冰山一角，中國之手早伸進台灣的傳播、文化領域，「國台辦打電話向台灣媒體『關切』新聞報導內容及走向的消息，在業界時有所聞。」

除此之外，台灣八旗文化總編輯富察返中探親，卻被中國當局依「國安理由」逮捕、留置超過1年，至今案情不明，更讓台灣相關領域工作人員為之震驚。

台灣記協呼籲中國政府謹慎行使權力，此案不能變成另一個「富察案」，否則中國只會人權議題上再添一筆劣跡。（編輯：龍柏安）1130517

#國台辦
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