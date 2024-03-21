富察上海被捕滿週年 聲援小組呼籲持續關注

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（中央社記者李雅雯台北21日電）八旗文化總編輯富察（李延賀）去年3月被上海國安單位拘捕迄今滿1年，聲援富察連署工作小組呼籲台灣社會持續關注這個案子，「富察不會被忘記，我們都還在」。

聲援富察連署工作小組成員王家軒今天對中央社表示，事發迄今，目前沒有接獲富察相關訊息，中國除了國台辦記者會內容，也再沒有相關消息；中國政府用粗暴、不理性方式對待他國公民，日本、加拿大等國公民也遇過。

王家軒坦言，政府持續關心、協助這個案件，但由於兩岸關係特殊，台灣政府可發揮影響力有限，很遺憾沒有任何效果，不過也沒有責怪政府的想法，因為問題不該在受害者的政府，而是中國政府粗暴、不理性對待他國公民的作為。

王家軒指出，有些意見認為國際社會需要建立跨國平台去拯救這些困於中國的受害者。在這個資源、管道實現前，只能用自發方式表達對於富察的支持、聲援；媒體人矢板明夫說過，被中國抓捕的人，最怕被大家忘記，「在這件事情上，富察不會被忘記，我們都還在，在能力範圍內繼續發聲」。

聲援富察連署工作小組發出訊息，邀請民眾在3月21日這一天於社群或是傳統媒體聲援富察，可以寫下對富察的想念、或對他在出版業貢獻的感謝、或過往相處記憶，「讓台灣社會有更多的人關注這位傑出的文化工作者」。

聲援富察連署工作小組呼籲北京盡快回應相關呼籲，包括「停止無限期羈押富察，盡快公布調查結果」、「賦予富察應當享有的法律權利，包括能與家人和律師聯繫」。

富察去年3月赴中探親、處理中國戶籍註銷相關事宜，後來失聯；國台辦去年4月26日證實，由於富察涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受國家安全機關調查。

國台辦去年5月17日對於富察被捕一案做出進一步說明。彼時國台辦發言人馬曉光表示，上海市國家安全局於2023年3月21日依法對涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，相關案件正在進一步辦理中。（編輯：吳柏緯）1130321