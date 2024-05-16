本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
馬來西亞6/1出入境新措施 台灣旅客可走自動通關閘門
首頁 / 兩岸

國台辦懲戒5名嘴 海基會：言論自由是台灣價值核心

2024/5/16 16:39（5/16 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海峽交流基金會（海基會）16日下午召開背景說明會，由副秘書長蔡孟君主持。中央社記者李雅雯攝 113年5月16日
海峽交流基金會（海基會）16日下午召開背景說明會，由副秘書長蔡孟君主持。中央社記者李雅雯攝 113年5月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北16日電）中國大陸國台辦點名「懲戒」台灣5名政治評論員。海基會今天表示，言論自由、多元觀點是台灣民主自由價值核心，北京這樣的做法對於台灣民眾來說難以接受。

海峽交流基金會（海基會）16日下午召開背景說明會，由副秘書長蔡孟君主持，她在會中作上述表示。

蔡孟君指出，言論自由和多元觀點是台灣民主自由價值核心的體現，北京這樣的做法對於台灣民眾來說「很難接受」，也會讓各方對於大陸更加地疑慮，也加深負面觀感。

蔡孟君認為，這樣的做法不利於兩岸關係正向發展，呼籲對岸應該理解台灣社會的多元民主和自由，相互尊重、善意務實，這才有助於兩岸良性互動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）15日上午召開例行記者會。國台辦發言人陳斌華聲稱，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊。

陳斌華指出，「他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒」。（編輯：邱國強）1130516

#台灣
#蔡孟君
#陳斌華
蔡孟君
海基會520後新人事 海基會：董監事會議6月開禁任中共黨政軍職務 海基會：會對民眾多加說明
陳斌華
中國擬懲戒台灣名嘴 警政署加強保護人身安全國台辦懲戒5名嘴 陸委會：言論自由是普世價值
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.14
更多編輯台推薦新聞：