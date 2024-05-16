國台辦懲戒5名嘴 海基會：言論自由是台灣價值核心

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（中央社記者李雅雯台北16日電）中國大陸國台辦點名「懲戒」台灣5名政治評論員。海基會今天表示，言論自由、多元觀點是台灣民主自由價值核心，北京這樣的做法對於台灣民眾來說難以接受。

海峽交流基金會（海基會）16日下午召開背景說明會，由副秘書長蔡孟君主持，她在會中作上述表示。

蔡孟君指出，言論自由和多元觀點是台灣民主自由價值核心的體現，北京這樣的做法對於台灣民眾來說「很難接受」，也會讓各方對於大陸更加地疑慮，也加深負面觀感。

蔡孟君認為，這樣的做法不利於兩岸關係正向發展，呼籲對岸應該理解台灣社會的多元民主和自由，相互尊重、善意務實，這才有助於兩岸良性互動。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）15日上午召開例行記者會。國台辦發言人陳斌華聲稱，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊。

陳斌華指出，「他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒」。（編輯：邱國強）1130516