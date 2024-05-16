海基會520後新人事 海基會：董監事會議6月開

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北16日電）海基會董事長一職內定由行政院副院長鄭文燦接任。海基會今天表示，董監事聯席會議原則是每季召開1次，依循慣例將於6月召開。

海峽交流基金會（海基會）16日下午召開背景說明會，由副秘書長蔡孟君主持，她於會上作出上述表示。

蔡孟君表示，海基會董監事聯席會議原則上每季召開1次，依循慣例將於6月召開，相關作業正在進行中，確切時間將在適當時間對外發布。

蔡孟君今天主持蔡政府任內最後一場海基會背景說明會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於兩岸互動未來期許，蔡孟君指出，政府立場是一貫的，兩岸溝通不應該設置任何政治前提，雙方應該心存善念、累積善意、對等互惠、相向而行，以人民福祉為優先，務實溝通對話，共同尋求兩岸和平穩定共存之道。

蔡孟君強調，海基會作為服務兩岸民眾第一線，會一如既往地堅守崗位，把服務工作做好，也把每一個個案視為兩岸善意的累積，推動兩岸關係良性互動。（編輯：周慧盈）1130516