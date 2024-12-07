Openbook好書獎頒獎 出版人聲援富察、關懷多元

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）出版人富察被中國拘禁、失蹤多時，八旗文化副總編輯邱建智今天在Openbook好書獎頒獎典禮提醒「今年是富察不在的第2年」，希望大家不要忘記。

八旗文化今年以「香港不屈」獲得年度翻譯書獎，邱建智正是本書編輯，他致詞時表示，往年的好書獎，幾乎都能看見富察的身影，但連續2年沒有在這個出版人齊聚的場合看到富察了。

富察是八旗文化總編輯，去年3月赴中國探親後失聯，至今下落不明。邱建智說，八旗文化今年以「香港不屈」得獎，無論對出版社或富察而言，都顯得特別有意義，他想說的是「香港不屈、八旗也不屈」。

「香港不屈」作者林慕蓮也透過影片向台灣讀者致意，林慕蓮表示，對於一本被中國查禁，至今都不能輸入中國的書而言，能夠受到台灣人的喜愛，實在非常重要。

林慕蓮特別感謝編輯團隊以及八旗文化編輯富察的努力，尤其富察至今仍被拘留在中國，多年來富察在台灣出版了許多被中國政府封鎖的作品，付出了極大的代價，林慕蓮說，「感謝富察，因為有你的勇氣，這本書才能出現在這裡」。

典禮今天在台北西門紅樓劇場舉行，Openbook閱讀誌社長莫昭平致詞時分享，今年獲獎作品有許多第一，如第一本台灣古生物科普書「好久不見」、第一本關於台灣中級山專書「島嶼裡的遠方」、第一本「台灣瓷磚系譜學」，讓讀者透過磁磚了解台灣時代演變與庶民生活歷史。

莫昭平表示，此外還有許多年長作者仍活躍在創作的第一線，今年89歲的國寶級大師黃春明以童書「巨人的眼淚」獲獎，91歲的諾貝爾經濟學獎得主阿馬蒂雅．沈恩與85歲「悠哉日記」的日本漫畫界大師千葉徹彌，他們都還在親自寫作，且都在作品中展現深邃的生命洞見。

女性書寫同樣展現魅力且充滿活力，如「末代女礦工」、小說「女族記事」、「夜遊」、「一位女性殺人犯的素描」等；關於香港、中國、科技監控等議題，也有多部精彩作品。

Openbook好書獎今天總共頒發年度中文創作、年度翻譯書、年度生活書、年度青少年圖書及童書，4大類共40本書，出版人齊聚，向好書致敬。（編輯：郭諭儒）1131207