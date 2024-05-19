地球公民批藍白開民主倒車 立院議事規則淪笑話

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（中央社記者張雄風台北19日電）地球公民基金會今天表示，中國國民黨與台灣民眾黨挾立法院多數席次優勢，沒收實質審查過程、漠視程序正義，開民主倒車；「舉手表決」讓議事規則淪為笑話，是踐踏台灣民主。

立法院會17日處理國會職權修法相關法案時，朝野立委爆發激烈衝突，不僅上演全武行、在野黨立委守護主席台，也罕見採舉手表決方式處理議案。

地球公民基金會今天在臉書發布聲明表示，中國國民黨與台灣民眾黨挾立法院多數席次優勢，沒收實質審查過程、漠視程序正義，大開民主倒車。

地球公民提到，17日院會審議的過程中法案資訊未公開、沒收法案的實質討論，更以「舉手表決」讓立法院議事規則淪為笑話，是踐踏台灣民主。

地球公民呼籲藍白兩黨立刻停止沒收討論的多數暴力及黑箱作業，讓立法院的運作回歸正軌；同時，應儘速撤回3項花東建設特別條例草案，不要勒索全國人民。

地球公民指出，10年前的318佔領國會運動因國民黨強行通過服貿協議而發生，證明任何台灣的政黨、政治人物若漠視程序正義，都將不見容於公民社會。

地球公民表示，如今藍白兩黨竟沒有從歷史中學到教訓，此次國會亂象，違反程序正義的嚴重程度，已超過2014年的服貿審查事件，地球公民基金會呼籲公民社會同聲譴責。（編輯：管中維）1130519