綠向韓國瑜喊話 不應聽命藍白強行表決

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（中央社記者林敬殷台北17日電）立法院會今天處理藍白黨團提出的國會改革相關法案，立法院長韓國瑜下午主持協商朝野黨團變更議程案。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在協商前，再次呼籲韓國瑜不要聽命藍白兩黨強行表決，應依循往例協商完備後再處理，國會是否發生暴力，存在韓國瑜一念之間。

立法院會今天上午歷經多次的朝野立委推擠衝突，韓國瑜於中午主持朝野協商，下午2點繼續主持協商，吳思瑤於協商前在議場前舉行記者會。

吳思瑤提到，國民黨提出的變更議程第一案，是藍白兩黨合推的國會擴權法案，民進黨提出的變更議程第一案及第二案，分別是已在委員會完成審查無需協商的地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案，以及再生醫療雙法，民進黨的變更議程都是遵守立院民主程序、履行委員會中心主義、委員會充分討論不需協商，藍白提出的是高度政治性及針對性的擴權法案，未經委員會逐條審查，沒有立法院長主持的朝野協商，這是立法院數十年來第一次，創下立法院惡例。

吳思瑤強調，更離譜的是，藍白兩黨提出的國會擴權法案，條文內容迄今沒有對外公開，這是立院從未發生過的事，要表決的提案，卻沒有任何一位立委知道條文內容，沒有人看過這份神秘的版本，等一下就要表決，條文內容還不見天日、黑箱作業、藍白勾結，民進黨團予以強烈譴責。

吳思瑤指出，民眾黨團總召黃國昌在10年前的318，在立法院反對黑箱服貿，10年後當了國民黨團總召傅崐萁的小弟，成為國會黑箱的幕後黑手，國會擴權、黑箱作業、私相授受的元兇，何其諷刺。

吳思瑤表示，沒有程序正義，就沒有實質的正義。韓國瑜應履行院長的職責，發揮調和鼎鼐的高度，該逐條就逐條，不應聽命藍白，不要被傅崐萁及黃國昌綁架，沒有協商不應強行表決。民進黨不想要看到國會發生暴力事件，民進黨一向反對議事暴力，更反對實質暴力，解鈴還須繫鈴，唯一的解方就在韓國瑜的手上，依循議事規則及往例，只要韓國瑜一句話，還沒協商的議案，願負起協商責任，協商完備後再來處理，暴力就不會發生。（編輯：張若瑤）1130517