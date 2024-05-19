遲到百年 美賓州大學追授林徽因建築學位

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（中央社台北19日電）已故著名建築學家林徽因昨天獲美國賓州大學補頒建築學學士學位，以表彰她作為中國現代建築先驅的卓越貢獻，她的外孫女代表接過學位證書。林徽因百年前因為性別因素未能獲得學位。

據中國日報網等陸媒消息，當地時間18日傍晚，在2024年賓州大學魏茲曼設計學院（Stuart Weitzman School of Design）畢業典禮上，由林徽因外孫女于葵代表從魏茲曼設計學院院長史丹納（Frederick Steiner）手中接過這份遲到近百年的學位證書。

另據香港星島日報今天的報導，對於追授林徽因學位的決定，史丹納去年受訪時表示，「我們在糾正歷史上的錯誤」。史丹納曾說，「林徽因沒有被授予學位的原因很清楚，就是她的女性身分」。

魏茲曼設計學院是當年林徽因和夫婿梁思成（兩人於1928年在加拿大結婚）就讀的美術學院。1924年，建築系以部分課程不適合女性修讀為由，拒絕了林徽因的入學申請，她只能進入美術系，畢業時獲美術學學士學位。

但短短兩年半的時間，林徽因不但修完了美術系課程，還同時完成了建築學學士學位所需的大部分課程，而且成績優異。

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回國後，做為現代中國第一位女性建築學家，儘管歷經戰爭與疾病的侵襲，林徽因仍在建築史、建築設計、建築教育等領域取得巨大成就，投身建築研究、古建築保護等工作；中共建政後參與中國國徽和人民英雄紀念碑的設計工作。

今年是林徽因誕辰120週年紀念，也是她入學賓大100週年。據介紹，當地時間19日下午，魏茲曼設計學院還將在賓大費斯卓美術圖書館舉辦「林徽因入學賓大百年暨建築學位追授慶典」，多名中外建築學領域的知名學者將在活動中發言，以致敬林徽因的非凡成就以及在全球的影響力。（編輯：周慧盈/唐佩君）1130519