高雄熊生日派對推周邊商品 熊本熊錄影片獻祝福

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高市府今天為觀光大使「高雄熊」舉辦慶生派對，並發表專屬MV、主題曲及周邊商品；日本「熊本熊」也錄製影片，越洋獻上祝福。觀光局表示，未來將規劃更多高雄熊活動，協助城市推廣。

高雄市政府今天在駁二8號倉庫為高雄熊舉辦慶生派對，及專屬商品發表會，市長陳其邁等人出席，日本「熊本熊」也錄製影片獻上祝福，高雄捷運公司人氣吉祥物「蜜柑站長」也帶來特製生日蛋糕，一同慶祝高雄熊生日快樂。

市府觀光局表示，包括磁磚磁鐵、漁夫帽、保溫瓶、拉鍊口袋運動毛巾、束口後背袋、熊熊襪、吊飾、T-Shirt、大小玩偶、帆布手提袋、保冷袋等高雄熊專屬明星商品及最新24款LINE貼圖，即日起開賣。

高雄郵局也在現場設置臨時郵局，同步發行販售結合高雄熱門景點與高雄熊形象的「高雄熊紀念郵票首日封」產品，並加贈高雄熊徽章與鑰匙圈，供粉絲收藏。

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陳其邁表示，作為高雄最受歡迎的觀光大使，高雄熊在國內外推廣觀光不遺餘力，也是日本「熊本熊」的結拜兄弟，今天發表多款實用療癒的專屬明星商品，非常適合收藏或送禮，歡迎民眾多加選購。

觀光局表示，已在台北、台南、高雄、屏東等地規劃多處實體展售通路與線上商城，未來將規劃更多關於高雄熊的活動，包含校園巡迴、觀光亮點快閃活動、協助城市觀光與外交推廣，讓高雄熊走出高雄、邁向國際。（編輯：謝雅竹）1130519