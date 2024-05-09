母親節將至 高雄酒店、百貨祭出限量尊榮服務

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）母親節將至，高雄各大商場、飯店都搶搭熱潮結合母親節主題，推出優惠活動；高雄市觀光局也推薦幾個景點，歡迎民眾搭乘輕軌輕鬆地暢遊亞洲新灣區美景，與媽媽來場浪漫約會。

高雄洲際酒店攜手國際精品品牌DIOR，推出聯名下午茶與護膚主題住房專案，活動於10日至6月30日止。「DIOR聯名下午茶」是該品牌首度與酒店合作，每日30組限量供應。由洲際行家西點主廚團隊以DIOR PRESTIGE精萃再生系列為靈感，精心打造的鹹甜點，視覺與口味融合玫瑰、杏色、粉色、金色等品牌元素。

洲際酒店透過新聞稿表示，此專案要讓住客有尊享奢華禮遇，除了經典全自助式早餐、迎賓飲品和點心、經典英式下午茶；另外也享有品牌精萃再生玫瑰寵愛禮盒迎賓禮、60分鐘護膚沙龍。

高雄市觀光局則推薦壽山動物園、駁二藝術特區、寶來花賞溫泉公園、義大遊樂世界等親子共遊景點，觀光局表示，民眾可搭乘輕軌輕鬆地暢遊亞洲新灣區美景，與媽媽來場浪漫約會，一起吹海風喝咖啡、吃下午茶，享受悠閒旅行時光。

此外，各大商場、飯店都搶搭熱潮結合母親節主題；承億酒店推出各項體貼母親的住房專案，「孩子的多重宇宙」親子住房專案，要解放媽媽的雙手，即日起至8月31日預訂專案入住。

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承億酒店透過新聞稿指出，親子專案將由承億酒店宇宙領航員陪伴孩子們，穿梭於承億酒店中闖關，其中包含擔任小小麵包師、書店小店長及總圖繪本中心尋寶趣、兒童攀岩體驗。

此外，百貨業者也搶搭母親節禮物市場，義享時尚廣場場以「我的媽咪．我閨蜜」為主軸，提供多重購物優惠。高雄夢時代、統一時代百貨以「LOVE MOM！」結合旗下品牌，準備近10萬朵空運進口哥倫比亞康乃馨寵愛媽媽。（編輯：黃世雅）1130509