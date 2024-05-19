三重疑網路細故互嗆糾眾開槍砸車 警連夜逮6人送辦

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（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市三重區自由街昨夜發生7人持刀棍及開槍砸車，警方獲報連夜逮6人，初步了解疑因網路細故互嗆，引對方糾眾砸車，訊後警方將6人依毀損等罪嫌送辦，1人在逃追緝中。

三重分局今天以訊息說明，昨晚10時許獲報有多人砸車，警迅速抵達現場發現，一輛停放路邊白色賓士轎車擋風玻璃及後照鏡遭毀損，車身及引擎蓋有多處凹陷毀損，後視鏡下方發現疑似彈孔凹痕。

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警方表示，經調閱監視器發現7人分乘1輛自小客車及2輛機車到場砸車後逃逸，經連夜偵辦，分別將32歲蘇男、32歲林男、26歲潘男、24歲胡男、32歲洪男查緝到案，今天上午7時許將涉嫌開槍的32歲許男逮捕，起獲改造手槍1把、子彈1顆，另有1人仍在逃，警方持續追緝中。

警方調查，蘇男疑與被砸車輛的姚姓車主，兩人日前在網路社群因細故貼文互嗆，蘇男昨晚找來6名友人持刀棍等器械前往砸車；訊後，警方分別依妨害秩序、毀損、槍砲等罪嫌將6人移送新北地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1130519