跨區抓毒販未通報 雙北員警拔槍對峙虛驚一場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北8日電）台北市警方昨晚跨轄區到新北市三重抓毒販，由於未通報且路人驚叫「他們有槍」，新北員警奮勇持槍上前，雙方高喊把槍放下，最後經查證才確認是友軍，解除這場虛驚。

新北市三重區某民宅昨晚10時許發生火警，於是警消都趕往搶救及交管，可是來到成功路某處時，聽到有民眾大喊「他們有槍」，而現場有人圍著一輛車，懷疑是歹徒攔車擄人。

根據警方今天提供當時密錄器畫面，可以看到轄區中興橋派出所警員持槍奮勇上前，一路還高喊要路人離開以免發生危險。就在警方逼近時，雙方都高喊「把槍放下」，場面緊張。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

畫面中，雙方持槍對峙，讓人擔心槍戰一觸即發。最後，在對方高喊「警察，不要緊張」，經接觸查證，新北警才確認是北市警的友軍，解除這場虛驚。

初步了解，北市4名便衣刑警昨晚跟監毒販，一路從士林追到三重，到成功路50巷附近，還來不及通報轄區就上前亮槍攔車逮人，新北警此時也因火災到場交通管制，陰錯陽差造成對峙，所幸及時化解誤會。（編輯：李錫璋）1130508